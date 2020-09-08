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Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon euroluk teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, son olarak PSG forması giyen Edinson Cavani'ye teklif götürüyor. Kadrosunu Sosa, Thiam, Novak gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Sarı - lacivertliler, Uruguaylı yıldız Cavani'yi transfer etmek istiyor. İşte Fenerbahçe - Cavani transferinde son durum!

Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon euroluk teklif

Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe hız kesmiyor. Vedat Muriç'i Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya satan Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışları başladı. Gözünü karartan sarı lacivertli yönetimin hedefinde çok önemli bir golcü var.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerde bu transferi başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiyor. Fenerbahçe tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurdu.

Fenerbahçe Cavani'ye 5 milyon Euro önerirken Bu rakam yeterli bulunmadı. 33 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı ile ilgili başkan Koç ve Belözoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor. Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan sarı lacivertliler Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.

6 yıl Paris Saint Germail forması giyen Edison Cavani Fransa ligi, kupa ve Anrupa'da çıktığı 301 maçta 200 gol 43 asistlik performans sergiledi. (Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yanınada Neymarı alacaklar hatta Messi bile gelebilir biz inandık yani
Edinson Cavani fanere en son cl de ne zamn oynadınız dige soracak ve faner aval aval bakacak :D
hayal gormeyin beyler bu tip futbolculari Galatasaray dan baska kimse getiremez. siz gidin 35 lik sosayi alin :)))
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