Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçının ardından çok konuşulacak paylaşım!

Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Rize'de günlerdir yağan yağmur nedeniyle saha zemini oldukça ağırlaşırken sahadaki futbolcular oldukça zor anlar yaşadı. Taraftarlar sosyal medyada saha zeminine isyan ederken karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertliler'in "Rize’den 3 puanla ayrılıyoruz!" notuyla yaptığı paylaşımda saha zemininin fotoğrafı kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...







