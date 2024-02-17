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Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçının ardından çok konuşulacak paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 21:11 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe kritik mücadelede deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de 3-1'lik galibiyetle karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler'den maç sonunda dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Rize'de günlerdir yağan yağmur nedeniyle saha zemini oldukça ağırlaşırken sahadaki futbolcular oldukça zor anlar yaşadı. Taraftarlar sosyal medyada saha zeminine isyan ederken karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertliler'in "Rize’den 3 puanla ayrılıyoruz!" notuyla yaptığı paylaşımda saha zemininin fotoğrafı kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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