Fenerbahçe'den defansa Fransız kulesi! Todibo için İngiltere'ye çıkarma...

İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattının yanı sıra savunma kurgusuna da lider özellikli bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetimin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Fransız yıldız Jean-Clair Todibo geldi.

KÜME DÜŞME ŞOKU AYRILIĞI GETİRDİ

Fransız gazeteci Justin Favre'nin paylaştığı habere göre; West Ham United'ın sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayarak Championship'e düşmesi, 26 yaşındaki başarılı stoperin kariyer planlarını tamamen değiştirdi. Alt ligde forma giymeye kesinlikle sıcak bakmayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Todibo'nun, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

40 MİLYON EURO'LUK YILDIZA KİRALAMA FORMÜLÜ

Henüz sezon başında Fransa'nın Nice ekibinden tam 40 milyon Euro gibi devasa bir bonservis bedeliyle West Ham saflarına katılan Todibo için Fenerbahçe yönetimi stratejik bir plan hazırladı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun yüksek maliyetini göz önünde bulundurarak Fransız savunmacıyı "satın alma opsiyonlu kiralama" formülüyle kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Kariyerini üst düzey bir ligde sürdürmek isteyen Todibo'nun da Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler arası resmi temasların başlayacağı iddia ediliyor.