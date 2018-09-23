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Fenerbahçe'den derbi paylaşımı! 'Burası Kadıköy'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş maçı için ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ paylaşımlarında bulundu.

Fenerbahçe, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı’ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbi

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