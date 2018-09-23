Fenerbahçe'den derbi paylaşımı! 'Burası Kadıköy'

Fenerbahçe, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı’ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.
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