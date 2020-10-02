Fenerbahçe'den Douglas Costa bombası!

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezona teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirerek girdi. Çoğu bedelsiz olmak üzere tam 15 transfer yapıldı.

DOUGLAS COSTA BOMBASI

Fenerbahçe, Juventus'un dünyaca ünlü kanat oyuncusu Douglas Costa'nın şartlarını sordu.Haber Global'in haberine göre; Juventus cephesi oyuncuyu kiralamaya açık. Ancak İtalyanların bu transfer için şartları var.Juventus Douglas Costa'nın yıllık 6 milyon Euro'luk maaşının karşılanmasını istiyor.Oyuncu ile Wolverhampton takımının da ilgilendiği ifade ediliyor.Bu transferin gerçekleşmesinin çok kolay olmadığı ifade edilirken sarı lacivertlilerin bitime artık kısa zaman kala Diego Perotti ile bağını koparmadığı; oyuncuyu minimum bonservis ücretiyle kadrosuna katmak için transferi son günlere bıraktığı belirtildi.

YALANLAMA GELMEDİ

Özellikle sosyal medyada gündem haline gelen bu haber taraftarlar tarafından çok konuşulurken, Fenerbahçe cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi. Sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandıran bu gelişme sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.