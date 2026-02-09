SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den ekonomi dünyasını sallayan hamle! KAP'a dev bildirim

Sarı-Lacivertliler mali yapısını güçlendirmek ve hareket alanını genişletmek için tarihi bir adım attı. Fenerbahçe Futbol A.Ş., kayıtlı sermaye tavanını devasa bir oranda artırmak için düğmeye bastı. Kulüp, 6.25 milyar TL olan tavanın 31.25 milyar TL artırılması için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvurduğunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den ekonomi dünyasını sallayan hamle! KAP'a dev bildirim
Emre Şen

Fenerbahçe, sportif başarıların yanı sıra mali tablolarını güçlendirmek için de dev bir operasyona girişti. Sarı-Lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, kayıtlı sermaye tavanında rekor bir artışa gideceğini duyurdu.

31 MİLYAR 250 MİLYON TL'LİK ARTIŞ!

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, mevcut 6.250.000.000 TL (Altı Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının, 31.250.000.000 TL (Otuz Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, finansal operasyonlar, sermaye artırımları ve potansiyel yatırımlar için kendine devasa bir alan açmış olacak.

SPK VE BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILDI

Yönetim Kurulu'nun aldığı bu karar doğrultusunda gerekli yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na resmi başvuruların yapıldığı bildirildi.

BU HAMLE NE ANLAMA GELİYOR?

Kayıtlı sermaye tavanının bu denli yüksek bir oranda artırılması, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki dönemde yapabileceği bedelli sermaye artırımları, borç ödemeleri veya büyük çaplı finansal yapılandırmalar için elini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 İY
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy'de tüyleri diken diken eden an! Golü atmayı reddetti, sakatlanan oyuncunun yanına koştuKadıköy'de tüyleri diken diken eden an! Golü atmayı reddetti, sakatlanan oyuncunun yanına koştu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi karar!Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi karar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Aracını başkasına kullandırana ceza! Yaklaşık 200 bin ödeme çıkıyor

Aracını başkasına kullandırana ceza! Yaklaşık 200 bin ödeme çıkıyor

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.