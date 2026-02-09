Fenerbahçe'den ekonomi dünyasını sallayan hamle! KAP'a dev bildirim

Fenerbahçe, sportif başarıların yanı sıra mali tablolarını güçlendirmek için de dev bir operasyona girişti. Sarı-Lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, kayıtlı sermaye tavanında rekor bir artışa gideceğini duyurdu.

31 MİLYAR 250 MİLYON TL'LİK ARTIŞ!

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, mevcut 6.250.000.000 TL (Altı Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının, 31.250.000.000 TL (Otuz Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, finansal operasyonlar, sermaye artırımları ve potansiyel yatırımlar için kendine devasa bir alan açmış olacak.

SPK VE BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILDI

Yönetim Kurulu'nun aldığı bu karar doğrultusunda gerekli yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na resmi başvuruların yapıldığı bildirildi.

BU HAMLE NE ANLAMA GELİYOR?

Kayıtlı sermaye tavanının bu denli yüksek bir oranda artırılması, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki dönemde yapabileceği bedelli sermaye artırımları, borç ödemeleri veya büyük çaplı finansal yapılandırmalar için elini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.