Kadıköy'de tüyleri diken diken eden an! Golü atmayı reddetti, sakatlanan oyuncunun yanına koştu

Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesine Oğulcan Ülgün'ün fair-play hareketi damga vurdu. 41. dakikada Mert Müldür sakatlanıp yere yığılınca, kaleciyle karşı karşıya kalan ve bomboş pozisyonda olan Oğulcan, topu sürmeyi bıraktı. Kadıköy tribünleri, golü değil "sağlığı" seçen rakip oyuncuyu dakikalarca alkışladı.

Emre Şen
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir spormenlik örneği yaşandı. Maçın 41. dakikasında gelişen Gençlerbirliği atağında, futbol sahalarında özlediğimiz o "efendi" ruh geri döndü.

GOLÜ DEĞİL, FAIR-PLAY'İ SEÇTİ

Gençlerbirliği'nin hızlı atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçeli Mert Müldür ile girdiği ikili mücadele sırasında rakibinin acı içinde yere yığıldığını fark etti.

Önünde bomboş bir alan ve kaleciyle karşı karşıya kalacağı net bir gol pozisyonu olmasına rağmen Oğulcan, oyunu devam ettirmedi. Topu ayağında tutarak duran ve hakemin oyunu durdurmasını bekleyen tecrübeli oyuncu, skor tabelasını değil rakibinin sağlığını düşündü.

KADIKÖY AYAKTA ALKIŞLADI

Oğulcan Ülgün'ün bu onurlu hareketi, Fenerbahçe tribünlerinin de büyük takdirini topladı. Pozisyonun ardından Kadıköy'deki binlerce taraftar, rakip takım oyuncusunu dakikalarca alkışlayarak fair-play ruhuna ortak oldu. Mert Müldür'ün tedavisi yapılırken iki oyuncu arasındaki dostane diyalog da kameralara yansıdı.

