Avlu hayranlarına kötü haber: Yeni sezon planı rafa kalktı

Star’da yayımlanan ve 44 bölümün ardından izleyicilerine veda eden Avlu dizisi ekrana yeni sezonuyla dönem hazırlığı yapıyordu.

Limon Film 12 Nisan’da Avlu dizisinin teaser’ını yayınlamış ve “Efsane dizi geri dönüyor” mesajını yayınlayarak yeni yayın döneminde projenin seyirciyle buluşacağını açıklamıştı. 2018 ila 2019 yılları arasında yayınlanan dizi için Show TV ile imza aşamasına gelinmişti.

VAHİDE PERÇİN’E SENARYO GÖNDERİLMİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy’la prensipte anlaşılmıştı.

Son olarak Limon Film’in patronu Hayri Aslan’ın değerli oyuncu Vahide Perçin’e senaryo gönderdiği gündeme gelmişti. Ancak Show TV’ye kayyum atandıktan sonra dizinin imza süreci tamamlanmadı. Bu nedenle de dizi rafa kalktı. Oyuncular başka projelerle görüşmeye başladı.