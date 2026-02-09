MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Avlu hayranlarına kötü haber: Yeni sezon planı rafa kalktı

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu ve yayınlandığı dönem büyük ses getiren Avlu dizisi yeniden çekilecekti. Avlu dizisi yıllar sonra yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken kötü haber geldi.

Avlu hayranlarına kötü haber: Yeni sezon planı rafa kalktı

Star’da yayımlanan ve 44 bölümün ardından izleyicilerine veda eden Avlu dizisi ekrana yeni sezonuyla dönem hazırlığı yapıyordu.

Limon Film 12 Nisan’da Avlu dizisinin teaser’ını yayınlamış ve “Efsane dizi geri dönüyor” mesajını yayınlayarak yeni yayın döneminde projenin seyirciyle buluşacağını açıklamıştı. 2018 ila 2019 yılları arasında yayınlanan dizi için Show TV ile imza aşamasına gelinmişti.

Avlu hayranlarına kötü haber: Yeni sezon planı rafa kalktı 1

VAHİDE PERÇİN’E SENARYO GÖNDERİLMİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy’la prensipte anlaşılmıştı.

Avlu hayranlarına kötü haber: Yeni sezon planı rafa kalktı 2

Son olarak Limon Film’in patronu Hayri Aslan’ın değerli oyuncu Vahide Perçin’e senaryo gönderdiği gündeme gelmişti. Ancak Show TV’ye kayyum atandıktan sonra dizinin imza süreci tamamlanmadı. Bu nedenle de dizi rafa kalktı. Oyuncular başka projelerle görüşmeye başladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetik yanıtı sonra dekolteli pozları gündeme geldiEstetik yanıtı sonra dekolteli pozları gündeme geldi
Survivor'da ünlü isim elendi! İzleyici "Uygun değildi" yorumları yaptıSurvivor'da ünlü isim elendi! İzleyici "Uygun değildi" yorumları yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avlu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.