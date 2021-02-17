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Fenerbahçe'den Elazığ'a 24 sayı fark

17.02.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Elazığ'a 24 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi ağırladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 72-48 mağlup etti.

Bu sonuçla 20'de 20 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk, Önder Yılmaz, Batuhan Kümükoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 18, Thomas 4, Tuğçe Canıtez 8, McBride 17, Stokes 4, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 10

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Naile Çırak 7, Sera Özelçi 6, Cannon 25, Baric 1, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Nuran Tutsak 4

1. Periyot: 30-17

Devre: 45-32

3. Periyot: 58-36

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Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Futbol Kulübü
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