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Fenerbahçe'den elektrik çarpan taraftara geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile yaptığı maçın ardından elektrik çarpması sonucu yaralanan taraftar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den elektrik çarpan taraftara geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemizin, Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçın çıkışında, stadımızın karşısındaki sokak lambalarındaki elektrik kaçağı dolayısıyla bir taraftarımızı elektrik çarpmıştır. Bu üzücü kazada, Hasan Usanmaz isimli taraftarımıza; sağlık çalışanı bir başka taraftarımız tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında stadımızda görevli bulunan LIV Hospital ambulansı ve sağlık ekibince gereken müdahale yapılmış; taraftarımız, LIV Hospital ambulansı ile önce Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Medikal Park Göztepe Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştır. Yöneticilerimizin, ilk andan itibaren tedavisi devam etmekte olan taraftarımızın durumu hakkında, hastane ve ailesi ile gerekli takipleri yapıyor olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunuyor; Hasan Usanmaz’a, değerli ailesine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Hasan Usanmaz

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