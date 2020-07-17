Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar kavgası için açıklaması

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında çıkan kavga iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

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