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Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, NBA'de Boston forması giyen Enes Kanter ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, NBA takımlarından Boston Celtics'te oynayan basketbolcu Enes Kanter'in paylaşımıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı - lacivertliler açıklamada, "Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tam açıklaması şu şekilde;

Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.

Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.

Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır.

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