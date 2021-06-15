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Fenerbahçe'den Favre çıkarması

15.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör konusuna son noktayı koymak isteyen Sarı-Lacivertliler, Almanya'ya çıkarma yaptı. Listenin ilk sırasındaki Lucien Favre ile bir zirve gerçekleştirildi. Detaylar konuşuldu...

Fenerbahçe'den Favre çıkarması

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimine hazırlanırken diğer yandan da yapılacak transferlere ve özellikle de takımın başına hangi ismin geleceğine odaklanmış durumda. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör konusuna son noktayı koymak için girişimleri hızlandırdı.

Almanya'ya çıkarma yapan Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasında yer alan Lucien Favre ile bir görüşme yaptı. Tüm detaylar masaya yatırıldı. Yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

YILIN HOCASI SEÇİLDİ

63 yaşındaki Favre, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 de İsviçre Kupası kazanan Lucien Favre, ülkesinde 3 kez de yılın antrenörü seçildi. (Akşam)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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