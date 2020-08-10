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Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için devreye girdi. Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'a Fenerbahçe formasını giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.

Fenerbahçe'den flaş Cenk Tosun hamlesi

Fenerbahçe'de transferi yöneten Emre Belözoğlu, A Milli futbolcu Cenk Tosun ile transfer için görüşmelere başladı.

Emre Belözoğlu önderliğinde transferde arka arkaya hamleler yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Luis Gustavo'dan toplam 30 milyon euroluk gelir beklerken; alternatif planını da hazırladı.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya olası satışının ardından alternatif bir plan hazırlayan ve geniş bir santrafor listesi tutan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun aklında öncelikli bir isim var.

Everton'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek olan Cenk Tosun'un kiralık transferi için resmen devreye giren Emre Belözoğlu, A Milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.

EĞER ONAY ALIRSA...

Cenk Tosun'a Fenerbahçe forması giydirmek için büyük bir çaba harcayan Belözoğlu, milli futbolcudan onay alması durumunda kulüpler bazında görüşmelere başlanması için de Selahattin Baki'ye talimat verecek.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR AMA...

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, kariyerine bir süre daha yurt dışında devam etmek istiyor ve kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini dile getirmişti.

Everton'un büyük umutlar ile transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı Cenk Tosun'u 8-10 milyon euro bonservis bedeli bandından elden çıkartmak istiyor.

SLAVEN BILIC DE PEŞİNDE

Cenk'i satamaması durumunda kiralık olarak elden çıkartmak isteyen Everton'un hem satılık hem de kiralık opsiyonları çerçevesinde Slaven Bilic'in yanı takımı West Bromwich Albion ile görüşmelerini sürdürüyor. (Sporx)

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