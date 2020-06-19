Fenerbahçe'den flaş Sinan Gümüş hamlesi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe’nin gündemine yine eski bir G.Saraylı geldi: Sinan Gümüş.

2019 Temmuz’unda Sarı-Kırmızılılar’dan İtalyan ekibi Genoa’ya giden tecrübeli futbolcu, devre arasında da Antalya’ya kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan Sinan, F.Bahçe’nin radarına girdi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Çizme temsilcisine Gümüş için kiralama teklifinde bulunacak. Sinan’ın Genoa ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Fener formasını giyerse G.Saray’ın 2017-18 şampiyon kadrosundan Sarı-Lacivertli kulübe geçen dördüncü isim olacak. Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Garry Rodrigues’i kadrosuna katmıştı. Sportif Direktör olacak olan Emre Belözoğlu’nun Sinan’la görüştüğü iddia edildi. (Akşam)

