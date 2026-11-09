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Fenerbahçe'den Francesco Totti bombası! İstanbul'a geldi

Süper Lig'de teknik direktör ve kadro planlamasıyla ilgili hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan futbolunun unutulmaz efsanesi Francesco Totti'nin sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldiği ve sarı-lacivertli kulüpte başlatılacak olan yeni yapılanmada kritik bir rol üstlenmesinin beklendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Francesco Totti bombası! İstanbul'a geldi
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve iç dinamiklerinde önemli değişimlere hazırlanan Fenerbahçe için Türk spor basınında ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Dünya futbolunun ikonik figürlerinden biri olan Roma ve İtalya futbolunun efsane ismi Francesco Totti'nin İstanbul'a ayak bastığı belirtildi.

YENİ YAPILANMADA KİLİT ROL OYNAYACAK

Fenerbahçe den Francesco Totti bombası! İstanbul a geldi 1

Sarı-lacivertli kulübün geleceğe yönelik planlamaları ve sportif yönetim yapısında kapsamlı bir dönüşümün hedeflendiği bu dönemde, Totti'nin adının Fenerbahçe ile anılması büyük yankı uyandırdı. İtalyan futbol adamının, kulübün idari ve sportif yapılanmasında stratejik bir kilit rol üstlenmesinin planlandığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe den Francesco Totti bombası! İstanbul a geldi 2

Futbolculuk kariyerindeki kariyer sadakati, liderlik vasıfları ve futbol aklıyla tanınan Totti'nin İstanbul'daki temaslarının detayları ve sarı-lacivertli yönetimle yapacağı olası görüşmelerin takvimi spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama beklenirken, bu hamle şimdiden Süper Lig'in en çok konuşulan transfer ve yapılanma gündemi haline geldi. (

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