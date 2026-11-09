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Galatasaray'a Rafael Leao'dan kötü haber! Beşiktaş derbisi bile tehlikede

Victor Osimhen'in sakatlığının ardından Galatasaray'a bir kötü haber de son haftaların formda ismi Rafael Leao'dan geldi. Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli yıldızın sağ üst arka adalesinde ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi zor görünüyor.

Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a Rafael Leao'dan kötü haber! Beşiktaş derbisi bile tehlikede
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren ve üst üste gelen galibiyetlerle moral bulan Galatasaray'da sakatlık kabusu devam ediyor. Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık probleminin ardından sarı-kırmızılı camia, hücum hattının bir diğer etkili ismi Rafael Leao'dan gelen haberle sarsıldı.

AMEDSPOR MAÇINDA ŞANSSIZ AN

Galatasaray a Rafael Leao dan kötü haber! Beşiktaş derbisi bile tehlikede 1

Sarı-kırmızılıların son iki haftada kaydettiği kritik gollerle öne çıkan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Amedspor ile oynanan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında şanssız bir an yaşadı. Şık bir topuk pası vermeye çalışırken adalesinde acı hissederek kendisini yere bırakan yıldız futbolcu, oyuna devam edemeyerek yerini takım arkadaşına bırakmak zorunda kalmıştı.

MR SONUCU BELLİ OLDU: YAKLAŞIK 1 AY YOK!

Galatasaray a Rafael Leao dan kötü haber! Beşiktaş derbisi bile tehlikede 2

Milliyet'te yer alan habere göre, mücadelenin ardından sağlık heyeti tarafından kontrol altına alınan Leao'nun pazar günü detaylı MR'ı çekildi. Yapılan incelemeler sonucunda Portekizli yıldızın sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Deneyimli oyuncunun sahalara dönmesinin yaklaşık 1 ayı bulacağı aktarıldı.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK, BEŞİKTAŞ DERBİSİ RİSKTE

Galatasaray a Rafael Leao dan kötü haber! Beşiktaş derbisi bile tehlikede 3

Sakatlığı nedeniyle yoğun bir tedavi programına alınan Rafael Leao; Trendyol Süper Lig'deki Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Aston Villa karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan Beşiktaş derbisi için de durum parlak görünmüyor. 30 Kasım'da oynanacak dev derbide Portekizli yıldızın forma giyme ihtimalinin oldukça zor olduğu ifade edildi. Sağlık heyetinin oyuncuyu 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor mücadelesine tam kapasiteyle yetiştirmeyi hedeflediği öğrenildi.

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