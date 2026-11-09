Galatasaray'a Rafael Leao'dan kötü haber! Beşiktaş derbisi bile tehlikede

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren ve üst üste gelen galibiyetlerle moral bulan Galatasaray'da sakatlık kabusu devam ediyor. Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık probleminin ardından sarı-kırmızılı camia, hücum hattının bir diğer etkili ismi Rafael Leao'dan gelen haberle sarsıldı.

AMEDSPOR MAÇINDA ŞANSSIZ AN

Sarı-kırmızılıların son iki haftada kaydettiği kritik gollerle öne çıkan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Amedspor ile oynanan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında şanssız bir an yaşadı. Şık bir topuk pası vermeye çalışırken adalesinde acı hissederek kendisini yere bırakan yıldız futbolcu, oyuna devam edemeyerek yerini takım arkadaşına bırakmak zorunda kalmıştı.

MR SONUCU BELLİ OLDU: YAKLAŞIK 1 AY YOK!

Milliyet'te yer alan habere göre, mücadelenin ardından sağlık heyeti tarafından kontrol altına alınan Leao'nun pazar günü detaylı MR'ı çekildi. Yapılan incelemeler sonucunda Portekizli yıldızın sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Deneyimli oyuncunun sahalara dönmesinin yaklaşık 1 ayı bulacağı aktarıldı.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK, BEŞİKTAŞ DERBİSİ RİSKTE

Sakatlığı nedeniyle yoğun bir tedavi programına alınan Rafael Leao; Trendyol Süper Lig'deki Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Aston Villa karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan Beşiktaş derbisi için de durum parlak görünmüyor. 30 Kasım'da oynanacak dev derbide Portekizli yıldızın forma giyme ihtimalinin oldukça zor olduğu ifade edildi. Sağlık heyetinin oyuncuyu 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor mücadelesine tam kapasiteyle yetiştirmeyi hedeflediği öğrenildi.