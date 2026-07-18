Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitti! 2 yıllık anlaşma

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe'den ayrılan Sevgi Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Sevgi Uzun ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2026/27 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."
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