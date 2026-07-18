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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitti! 2 yıllık anlaşma

Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında milli oyun kurucu Sevgi Uzun'u renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli basketbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitti! 2 yıllık anlaşma
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe'den ayrılan Sevgi Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe den Galatasaray a gitti! 2 yıllık anlaşma 1

Galatasaray, Sevgi Uzun ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2026/27 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."

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