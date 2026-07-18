Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler! Mahkemeye vereceğini açıkladı

Fenerbahçe'de loca krizi büyüyor. Kulüpte kullanım hakkı bulunan locasının iptal edilmesinin ardından Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamayla karara sert tepki gösterdi.

Yaşanan sürece itiraz eden Ilıcalı, hem alınan kararın hukuka aykırı olduğunu savundu hem de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ağır ifadelerle eleştirdi.

"BİRLİK VE BERABERLİK YALANI..."

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, loca sözleşmesinin herhangi bir hukuki gerekçe olmadan feshedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

"KANUNİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."

LOCA İPTALİNİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün alınan kararla Acun Ilıcalı'nın kullanımındaki loca iptal edildi. Kulüp yetkilileri, söz konusu locanın stadyumun orta bölümünde yer aldığını ve bundan sonraki süreçte "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını bildirdi.

Yaşanan gelişmenin ardından Ilıcalı'nın hukuki yollara başvuracağını açıklamasıyla birlikte, taraflar arasındaki gerilimin yargıya taşınması bekleniyor.