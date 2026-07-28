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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rafael Leao çalımı! İtalyanlar duyurdu

Transfer gündemini sarsacak dev bir hamleye imza atan Fenerbahçe, AC Milan'ın Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao için İtalya'da gaza bastı. Ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcu ile el sıkıştığı iddia edildi. İşte Milano'da gerçekleşen pazarlıkların tüm detayları...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rafael Leao çalımı! İtalyanlar duyurdu
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun en değerli kanat oyuncularından birini kadrosuna katmak üzere dev bir operasyon başlattı. Sarı-lacivertlilerin, AC Milan forması giyen Portekizli süperstar Rafael Leao için Milano'da temaslara başladığı öne sürüldü.

MİLANO'DA DEV ZİRVE: YILLIK 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe den Galatasaray a Rafael Leao çalımı! İtalyanlar duyurdu 1

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Portekizli yıldız ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla yıllık yaklaşık 12 milyon Euro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HAMLE

Fenerbahçe den Galatasaray a Rafael Leao çalımı! İtalyanlar duyurdu 2

Fenerbahçe'nin, Leao ile yakından ilgilenen ezeli rakibi Galatasaray'ın önüne geçmek amacıyla elini çabuk tuttuğu belirtildi. Oyuncu kanadıyla pürüzleri gideren sarı-lacivertli idarecilerin, transferi bitirmek adına Milan kulübüyle bonservis pazarlıklarına resmen başladığı kaydedildi.

JORGE MENDES SÜRECE DÂHİL DEĞİL

Fenerbahçe den Galatasaray a Rafael Leao çalımı! İtalyanlar duyurdu 3

Öte yandan haberde, transfer sürecinde dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in parmağı olduğu yönündeki iddialara da açıklık getirildi. Mendes'in Leao'nun menajeri olmadığı ve Fenerbahçe kulübü adına da herhangi bir aracılık yapmadığı kesin bir dille vurgulandı.

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