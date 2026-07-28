Vaclav Cerny için Trabzonspor devreye girdi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro kalitesini artırmak isteyen Trabzonspor, transfer piyasasını hareketlendirecek bomba bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, hücum hattındaki yaratıcılık ve bitiricilik sorununu çözmek adına rotasını ezeli rakibi Beşiktaş'a kırdı.

KİRALAMA VE 10 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen Karadeniz fırtınası, Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'i kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavili yönetimin, Çek kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların kapısını 1 sezon kiralama ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklifle çalacağı öğrenildi.

MUCI HAMLESİNDEN SONRA BİR TRANSFER DAHA

Daha önce Beşiktaş’ın Legia Varşova’dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi sürecinin ardından ezeli rakibinin kadro yapılanmasını yakından takip eden Trabzonspor, Cerny transferiyle hücum hattına ciddi bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

Beşiktaş ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, kulüpler arasında başlayacak resmi temasların ardından geleceğinin şekillenmesi bekleniyor.