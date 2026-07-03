Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bir isim daha geliyor

Fenerbahçe, gelecek vadeden genç futbolcuları kadrosuna katma çalışmalarını sürdürürken ezeli rakibinden dikkat çeken bir ismi transfer etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Resmi işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından genç futbolcunun Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor.

ALTYAPININ DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDENDİ

Sol kanatta görev yapan Yiğit Çolak, geçtiğimiz sezon hem U19 Elit A Ligi'nde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray forması giyerek önemli deneyimler kazandı.

2008 doğumlu futbolcu; sürati, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle teknik heyetin dikkatini çeken isimler arasında yer alırken, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da görev yaptı.

FENERBAHÇE'NİN GENÇLİK PROJESİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetimi, son dönemde genç ve potansiyelli oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Yiğit Çolak transferinin de bu stratejinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

İDMAN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Yiğit Çolak'ın, daha önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta ile birlikte geçtiğimiz ay antrenman yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve transfer iddialarını güçlendirmişti. Sarı-lacivertli kulübün transferi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.