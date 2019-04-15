G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

Olaylı derbinin ardından iki kulüp arasındaki demeç savaşları devam ediyor. Bu kez de Galatasaray'ın açıklamasına yanıt veren Fenerbahçe tarafı oldu.

İşte Fenerbahçe'nin yanıtı:

Dün akşam stadımızda oynadığımız karşılaşmanın ardından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy yaptığı açıklamaların bir bölümünde, rakip teknik direktörün ‘Bizim burada güzel anılarımız var’ sözlerine şu ifadelerle cevap vermiştir;

"Bizim en kötü günlerimizde; Başkanımız, yöneticilerimiz, FETÖ iftiralarıyla hapiste yatarken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha öyle bir şey olmayacağına göre o günleri de bir daha göremeyeceklerini düşünüyorum."

Kamuoyunun çok iyi bildiği üzere Fenerbahçe’miz 3 Temmuz 2011’de paralel devlet yapılanmasının hain saldırısına maruz kalmıştır.

Bugün, Türk spor tarihinin en büyük kumpası olan, bu saldırıda rol alan hakimlerin, savcıların ve emniyet mensuplarının ya tutuklu olarak yargı karşısında hesap verdikleri ya da firari olarak arandıkları bir dönemi yaşıyoruz.

3 Temmuz FETÖ kumpası ve saldırısının gerçekleşmesinin ardından; 2011/2012 sezonunun son karşılaşması dahil olmak üzere, sezon boyu oynadığımız tüm maçlarda başkan ve yöneticilerimizin tutsak bulunduğuna değinerek, ilgili dönemin camiamız açısından kolumuzun ve kanadımızın kırık olduğu bir zaman dilimi olduğunu belirtmiş Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’a, Galatasaray Spor Kulübü’nün vermiş olduğu cevap ise aşağıdaki şekildedir;