Fenerbahçe'den Ghezzal hamlesi!

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak yaptığı transferlerla damga vuran Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılması üzerine A Takım Futbol Direktörü olarak takımın başında sezonu tamamlamıştı. Belözoğlu ile Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı.Fenerbahçe birçok teknik adamı gündemine alırken Başkan Ali Koç Portekiz ve Alman ekolünü işaret etti. Sarı-lacivertli takımda bir yandan kadro çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞME KRİZİ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezona damga vuran Sergen Yalçın ile henüz bir anlaşma imzalanmadı. Transferleri Sergen Yalçın'ın istekleri konusunda yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim anlaşma sağlanamadığı için henüz bir hamle yapmış değil. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın henüz girişimde bulunmadığı Ghezzal için yoklama yapmaya başladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Kadroda büyük temizlik yapacak olan Fenerbahçe'de ilk yolcular belli oldu. Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Oytun Özdoğan veda ettiğini resmen açıkladı. Sözleşmesi biten bir başka isim Harun Tekin yeni sezonda düşünülmüyor.

GHEZZAL GÜNDEMDE

Vedaların yanı sıra Fenerbahçe'nin özellikle hucüm hattına önemli takviyeler yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ı gündemine aldı.Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla göz dolduran ve hem lig hem de kupa şampiyonluğunun mimarı Rachid Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı.