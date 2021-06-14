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Fenerbahçe'den Ghezzal hamlesi!

14.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe istediği şampiyonluğu elde edemedi. Gelecek sezon mutlak zirvede yer almak isteyen sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile henüz bir anlaşma sağlanamadığı için transfer dönemi durgun geçiyor. Fenerbahçe ise bunu fırsat bilip geçtiğimiz sezona damga vuran Ghezzal ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Ghezzal hamlesi!

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak yaptığı transferlerla damga vuran Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılması üzerine A Takım Futbol Direktörü olarak takımın başında sezonu tamamlamıştı. Belözoğlu ile Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı.Fenerbahçe birçok teknik adamı gündemine alırken Başkan Ali Koç Portekiz ve Alman ekolünü işaret etti. Sarı-lacivertli takımda bir yandan kadro çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞME KRİZİ

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezona damga vuran Sergen Yalçın ile henüz bir anlaşma imzalanmadı. Transferleri Sergen Yalçın'ın istekleri konusunda yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim anlaşma sağlanamadığı için henüz bir hamle yapmış değil. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın henüz girişimde bulunmadığı Ghezzal için yoklama yapmaya başladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

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Kadroda büyük temizlik yapacak olan Fenerbahçe'de ilk yolcular belli oldu. Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Oytun Özdoğan veda ettiğini resmen açıkladı. Sözleşmesi biten bir başka isim Harun Tekin yeni sezonda düşünülmüyor.

GHEZZAL GÜNDEMDE

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Vedaların yanı sıra Fenerbahçe'nin özellikle hucüm hattına önemli takviyeler yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ı gündemine aldı.Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla göz dolduran ve hem lig hem de kupa şampiyonluğunun mimarı Rachid Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

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Sarı-lacivertli takımın girişimde bulunduğu Ghezzal'ın bonservisi Leicester City'de bulunuyor. Fenerbahçe transfer için istekli olmasına rağmen anlaşma sağlanamadı.31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın Leicester ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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