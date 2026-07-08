Fenerbahçe'den Greenwood transferinde dev adım! Oyuncuyla anlaşıldı, masada '5 taksit' planı var...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gizlilikle yürütülen ve sarı-lacivertlilerin hücumdaki bir numaralı hedefi olan Mason Greenwood operasyonunda artık sona gelindi. İspanyol ekiplerinin de radarında olan 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kanarya, transferi bitirmek için son detayları görüşüyor.

OYUNCU CEPHESİNDE İŞLEM TAMAM: 4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe transfer komitesi, İngiliz oyuncu ve menajeriyle yaptığı uzun soluklu görüşmelerin ardından mutabakata vardı. Yıldız isme 4 yıllık resmi bir sözleşme teklif eden sarı-lacivertliler, kontrata şarta bağlı olarak +1 yıllık opsiyon maddesi de ekledi. Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakan Greenwood'un bu şartları kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

MARSİLYA İLE ÖDEME PLANI PAZARLIĞI: 5 TAKSİT TALEBİ

Oyuncuyla el sıkışarak elini güçlendiren Fenerbahçe yönetimi, gözünü tamamen Marsilya cephesine çevirdi. Fransız kulübüyle bonservis bedeli üzerinden orta yolu bulmaya çalışan sarı-lacivertli kurmayların masadaki en önemli gündem maddesi ise ödeme takvimi.

Finansal yapıyı sarsmamak adına dikkatli adımlar atan Fenerbahçe'nin, Marsilya'ya ödenecek bonservis bedelini 5 eşit taksite bölmek istediği ve Fransız yetkilileri bu ödeme planına ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu bir eksende ilerlediği ve transferin kısa süre içinde KAP'a bildirilebileceği ifade ediliyor.