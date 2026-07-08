SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Greenwood transferinde dev adım! Oyuncuyla anlaşıldı, masada '5 taksit' planı var...

Yeni sezon öncesi hücum hattına dünya çapında bir yıldız getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yakın. İngiliz süperstarla her konuda el sıkışan sarı-lacivertliler, bonservisin ödeme planı için Marsilya ile kıran kırana bir pazarlık yürütüyor.

Fenerbahçe'den Greenwood transferinde dev adım! Oyuncuyla anlaşıldı, masada '5 taksit' planı var...
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gizlilikle yürütülen ve sarı-lacivertlilerin hücumdaki bir numaralı hedefi olan Mason Greenwood operasyonunda artık sona gelindi. İspanyol ekiplerinin de radarında olan 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kanarya, transferi bitirmek için son detayları görüşüyor.

OYUNCU CEPHESİNDE İŞLEM TAMAM: 4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe den Greenwood transferinde dev adım! Oyuncuyla anlaşıldı, masada 5 taksit planı var... 1

Fenerbahçe transfer komitesi, İngiliz oyuncu ve menajeriyle yaptığı uzun soluklu görüşmelerin ardından mutabakata vardı. Yıldız isme 4 yıllık resmi bir sözleşme teklif eden sarı-lacivertliler, kontrata şarta bağlı olarak +1 yıllık opsiyon maddesi de ekledi. Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakan Greenwood'un bu şartları kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

MARSİLYA İLE ÖDEME PLANI PAZARLIĞI: 5 TAKSİT TALEBİ

Fenerbahçe den Greenwood transferinde dev adım! Oyuncuyla anlaşıldı, masada 5 taksit planı var... 2

Oyuncuyla el sıkışarak elini güçlendiren Fenerbahçe yönetimi, gözünü tamamen Marsilya cephesine çevirdi. Fransız kulübüyle bonservis bedeli üzerinden orta yolu bulmaya çalışan sarı-lacivertli kurmayların masadaki en önemli gündem maddesi ise ödeme takvimi.

Finansal yapıyı sarsmamak adına dikkatli adımlar atan Fenerbahçe'nin, Marsilya'ya ödenecek bonservis bedelini 5 eşit taksite bölmek istediği ve Fransız yetkilileri bu ödeme planına ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu bir eksende ilerlediği ve transferin kısa süre içinde KAP'a bildirilebileceği ifade ediliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan'ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray'a!Arda Turan'ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray'a!
İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanetİsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanet
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.