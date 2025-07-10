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Fenerbahçe'den Gyökeres bombası! Portekiz basını duyurdu, Jose Mourinho devrede

Dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Viktor Gyökeres'in Arsenal'a transferi bir türlü gerçekleşmiyor. Sporting Lizbon yetkililerine Portekiz'e dönmeyeceğini bildiren golcü oyuncu, Arsenal ile anlaşılmasını beklerken ortaya flaş bir iddia atıldı.

Fenerbahçe'den Gyökeres bombası! Portekiz basını duyurdu, Jose Mourinho devrede
Emre Şen

Dünyaca ünlü futbolcu Gyökeres ile ilgili Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Arsenal'a transferi adeta kör düğüme dönen Gyökeres için hareketli saatler yaşanıyor.

JOSE MOURINHO: "GYÖKERES'İ İSTERİM"

Fenerbahçe den Gyökeres bombası! Portekiz basını duyurdu, Jose Mourinho devrede 1

Portekiz basınında yer alan haberde; Jose Mourinho'nun Gyökeres'i istediği ifade edildi. Yıldız oyuncunun Arsenal ile anlaşamaması durumunda transfer edilmesini istenen Mourinho, Ali Koç yönetimine mesaj yolladı.

GYÖKERES TRANSFERİ BİR TÜRLÜ BİTMİYOR

Fenerbahçe den Gyökeres bombası! Portekiz basını duyurdu, Jose Mourinho devrede 2

Sporting Lizbon'un 70 milyon Euro istediği Gyökeres için Arsenal'ın henüz bu bedele ulaşamadığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe Viktor Gyökeres
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