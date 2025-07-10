Fenerbahçe'den Gyökeres bombası! Portekiz basını duyurdu, Jose Mourinho devrede

Dünyaca ünlü futbolcu Gyökeres ile ilgili Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Arsenal'a transferi adeta kör düğüme dönen Gyökeres için hareketli saatler yaşanıyor.

JOSE MOURINHO: "GYÖKERES'İ İSTERİM"

Portekiz basınında yer alan haberde; Jose Mourinho'nun Gyökeres'i istediği ifade edildi. Yıldız oyuncunun Arsenal ile anlaşamaması durumunda transfer edilmesini istenen Mourinho, Ali Koç yönetimine mesaj yolladı.

GYÖKERES TRANSFERİ BİR TÜRLÜ BİTMİYOR

Sporting Lizbon'un 70 milyon Euro istediği Gyökeres için Arsenal'ın henüz bu bedele ulaşamadığı biliniyor.