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Fenerbahçe'den hakem isyanı! "Aklınıza ne geliyorsa yaparız!"

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Genel Sekreter Mahmut Uslu, karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Verilmeyen penaltılara tepki gösteren Uslu, ligin bu şekilde devam edemeyeceğini belirterek gözdağı verdi.

Fenerbahçe'den hakem isyanı! "Aklınıza ne geliyorsa yaparız!"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona puansız başlayan Fenerbahçe'de Genel Sekreter Mahmut Uslu, mücadelenin ardından basın mensuplarına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını sert bir dille eleştiren Uslu, TFF ve hakem yönetimine tepki gösterdi.

"TALISCA'NIN ŞUTUNDA PENALTI VE KIRMIZI KART VERİLMEDİ"

Karşılaşmada iki net penaltılarının verilmediğini savunan Mahmut Uslu, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi erteleme taleplerinin de kabul edilmediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin salı günü Şampiyonlar Ligi play-off maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar ama bugün gördük ki kafa yapıları aynı şekilde devam ediyor. Bugün iki tane penaltımız verilmedi. Talisca'nın vurduğu topta rakibin kolu çok açık. Penaltı ve kırmızı kart. Kitapta aynen öyle yazıyor."

"AKLINIZA NE GELİYORSA YAPARIZ! GÖZÜMÜZÜ KARARTTIK!"

Hakem hatalarının devam etmesi halinde radikal kararlar alabileceklerinin altını çizen sarı-lacivertli yönetici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şekilde bu lig devam etmez. Bu tür şeyler artık olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Aklınıza ne geliyorsa yaparız, gözümüzü artık kararttık. Biz bir yıllığına geldik ve eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu ana kadar eşitlik olmadı. Bütün ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bizim açımızdan bu şekilde bu lig devam etmez. Diğer takımlara saygı duyuyoruz ama kendi adımıza gereken her şeyi yaparız."

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