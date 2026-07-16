Fenerbahçe'den Hamburg'a Sidiki Cherif vetosu! Dev teklif reddedildi

Sarı-lacivertli ekipte kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, genç yetenek Sidiki Cherif için Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bundesliga temsilcisi Hamburg'un, 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak amacıyla Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldığı öğrenildi.

MASADAKİ TEKLİFİN DETAYLARI

Alman ekibinin, genç yeteneği renklerine bağlayabilmek için sarı-lacivertli yönetime kiralama formülü ve satın alma opsiyonunu içeren toplam 19 milyon Euro değerinde bir paket sunduğu belirtildi. Hamburg'un bu paket kapsamında 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdiği aktarıldı. Alman kulübünün daha önce de oyuncuyu kiralık ve opsiyonlu bir formülle kadrosuna katmak istediği basına yansımıştı.

YÖNETİMDEN ZORUNLU SATIN ALMA VETOSU

Masaya getirilen bu teklife rağmen Fenerbahçe cephesi anlaşmaya sıcak bakmadı. Sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma maddesinin zorunlu olmaması sebebiyle sarı-lacivertli yönetimin bu öneriyi direkt olarak reddettiği ve genç futbolcuyu bu esnek şartlar altında kesinlikle göndermeyeceğini karşı tarafa bildirdiği ifade edildi.

KULÜBE MALİYETİ ÇOK DAHA YÜKSEKTİ

Sarı-lacivertlilerin Hamburg'tan gelen bu teklifi geri çevirmesinin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri de oyuncunun kulübe olan güncel maliyeti. Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 1 Şubat 2026 tarihinde kadrosuna katarken 4 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesini de kabul etmiş ve oyuncu için toplamda 22 milyon Euro'luk bir yatırım yapmıştı.