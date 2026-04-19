Fenerbahçe'den hatalı gol yiyen Ederson için karar!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, yenilen son saniye golünün faturası kaleci Ederson'a kesilmişti. Taraftarların ve spor kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kalan ve kredisini tüketen Brezilyalı file bekçisi için sürpriz bir ayrılık ihtimali belirdi.

AL-HİLAL'DEN EDERSON HAMLESİ

Sarı-lacivertli takımda gözden düşen deneyimli kalecinin rotası Suudi Arabistan oluyor. Sözcü gazetesinde yer alan çarpıcı iddiaya göre; dünya yıldızlarını kadrosuna katan Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldivenini kadrosuna katmak için devreye girdi. Al-Hilal yönetiminin, eleştiri oklarının hedefindeki Ederson'u transfer etmek için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

YÖNETİMİN TALEBİ: 15-20 MİLYON EURO!

Suudi Arabistan ekibinin bu sürpriz ilgisi sonrası Fenerbahçe yönetiminin tavrı da netleşti. Sarı-lacivertli kurmayların, Ederson'un takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ancak bu transferden ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Brezilyalı kalecinin bonservisi için kapıyı 15 ile 20 milyon Euro arasında bir rakamdan açacağı ifade edildi. Al-Hilal kulübünden söz konusu rakamın resmi teklif olarak gelmesi halinde, sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi hiç düşünmeden kabul edeceği ve tecrübeli eldivenle yollarını kesin olarak ayıracağı aktarıldı.