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Milli golcü Deniz Gül, Galatasaray'a transfer olmak istiyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül için harekete geçti. Genç yıldızın sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak baktığı ve yönetimin resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Milli golcü Deniz Gül, Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
Emre Şen
Deniz Gül

Deniz Gül

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, santrfor bölgesi için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek ve rotasyon alternatiflerini artırmak adına rotasını Portekiz'e çevirdi.

OKAN BURUK'TAN ÇİFTE FORVET TALEBİ

Milli golcü Deniz Gül, Galatasaray a transfer olmak istiyor! 1

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlikler ve gelişmeler sürerken, teknik direktör Okan Buruk'un hücum bölgesi için yönetime sunduğu raporun detayları da ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının, takımın süperstarı Victor Osimhen'in arkasında forma rekabetini artırmak amacıyla, biri mutlaka yerli olmak üzere iki yeni santrfor transferi talep ettiği belirtildi.

HEDEF PORTO'NUN MİLLİ YILDIZI DENİZ GÜL

Milli golcü Deniz Gül, Galatasaray a transfer olmak istiyor! 2

Okan Buruk'un bu raporu üzerine düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetimin gündemine sürpriz bir isim girdi. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un haberine göre; Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberin detaylarında, Galatasaray kurmaylarının yetenekli golcü için kısa süre içerisinde Portekiz temsilcisine resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Milli golcü Deniz Gül, Galatasaray a transfer olmak istiyor! 3

Bu flaş transfer iddiasının en dikkat çekici boyutu ise oyuncu cephesindeki olumlu hava oldu. Habere göre; kariyerini Avrupa'da sürdüren milli futbolcu Deniz Gül, Galatasaray forması giymeye son derece sıcak bakıyor. Genç golcünün bu transfer ihtimaline olumlu yaklaşması, sarı-kırmızılı yönetimin Porto ile yapacağı bonservis pazarlıklarında elini güçlendiren en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Deniz Gül
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