Son dakika... Reha Muhtar hayatını kaybetti

Bir dönem ana haber bültenlerinin en ünlü ‘Anchorman'i olarak anılan Reha Muhtar'dan acı haber geldi.

Reha Muhtar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Reha Muhtar, birkaç gün önce Bodrum'da yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Muhtar'ın ilk kontrollerinin ardından kendisine kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'de dünyaya geldi. Babası aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak çalıştı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında yeniden TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü.

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1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni olan Reha Muhtar, 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrıldı, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

Muhtar, 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrıldı, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sundu, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yılın ardından sonlandı. Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.