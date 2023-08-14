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Fenerbahçe'den hem kulüp hem Süper Lig tarihine geçen transfer!

14.08.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer için de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosunu son olarak Fred ve Cengiz Ünder hamleleriyle güçlendiren sarı - lacivertlilerde tarihi bir olay yaşandı. Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyen Kanarya, hem kulüp hem de Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. İlk maçın kazanılmasının sevincini yaşayan sarı - lacivertlilerde transferde de hareketli günler devam ediyor.

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Karşılaşma öncesi Fred ve Cengiz Ünder'i transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe'de hem kulüp hem Süper Lig tarihine geçen bir durum yaşandı.

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Marsilya'ya Cengiz Ünder için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek olan sarı - lacivertliler, bu transferle birlikte hem Fenerbahçe hem Süper Lig tarihine geçti.

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen yerli futbolcusu olarak kulüp tarihinde yer aldı.

Ayrıca milli futbolcunun transferi, bir yerli kulübün yerli bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücreti olarak Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

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