Fenerbahçe'den hem kulüp hem Süper Lig tarihine geçen transfer!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. İlk maçın kazanılmasının sevincini yaşayan sarı - lacivertlilerde transferde de hareketli günler devam ediyor.

Karşılaşma öncesi Fred ve Cengiz Ünder'i transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe'de hem kulüp hem Süper Lig tarihine geçen bir durum yaşandı.

Marsilya'ya Cengiz Ünder için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek olan sarı - lacivertliler, bu transferle birlikte hem Fenerbahçe hem Süper Lig tarihine geçti.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen yerli futbolcusu olarak kulüp tarihinde yer aldı.

Ayrıca milli futbolcunun transferi, bir yerli kulübün yerli bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücreti olarak Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

