Fenerbahçe'den hiç beklenmedik hamle! Sarı-Lacivertliler Avrupa'dan kulüp satın aldı

Fenerbahçe, gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle transferde hız kazandı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak bozdu.

İkinci transfer için ise Milan Skriniar ile anlaşma aşamasında. Slovak stoperin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KULÜP SATIN ALDI

Ayrıca, Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi. Meridian Sport Srbija'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, Kuzey Makedonya 2. Ligi takımlarından Bregalnica Stip'in hisselerinin %85'ini 300 bin euro karşılığında satın aldı.

Ödemenin yarısı kulübün eski sahibine, diğer yarısı ise %15 hisseyi elinde tutan yönetime yapıldı.

Sözleşmede özel bir madde dikkat çekiyor: Bregalnica Stip, 3. Lig'e düşerse tüm mülkiyet Stip Belediyesi'ne devredilecek.