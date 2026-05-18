Fenerbahçe'den ilk transfer! '5 yıllık anlaşma imzalandı'

Fenerbahçe, Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımında forma giyen Volkan Mutlu’yu kadrosuna kattı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli kulüp, 16 yaşındaki oyuncu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Finlandiya U17 Milli Takımı’nda görev alan Volkan Mutlu’nun milli takım tercihi için de süreç başlatıldı. Fenerbahçe’nin, genç oyuncunun Türkiye A Milli Takımı’nı seçmesi adına girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Volkan Mutlu, Ocak 2026’da KuPS U18 takımından kulübün ikinci takımına yükseldi. 16 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Finlandiya U17 Milli Takımı ile 11 maça çıkan Volkan Mutlu, bu süreçte 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun gelişimi, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yakından takip ediliyor.
