Fenerbahçe'den ilk transfer! '5 yıllık anlaşma imzalandı'

Fenerbahçe, Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımında forma giyen Volkan Mutlu’yu kadrosuna kattı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli kulüp, 16 yaşındaki oyuncu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

A MİLLİ TAKIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Finlandiya U17 Milli Takımı’nda görev alan Volkan Mutlu’nun milli takım tercihi için de süreç başlatıldı. Fenerbahçe’nin, genç oyuncunun Türkiye A Milli Takımı’nı seçmesi adına girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

U18 SEVİYESİNE YÜKSELİŞ VE PERFORMANSI

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Volkan Mutlu, Ocak 2026’da KuPS U18 takımından kulübün ikinci takımına yükseldi. 16 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Finlandiya U17 Milli Takımı ile 11 maça çıkan Volkan Mutlu, bu süreçte 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun gelişimi, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yakından takip ediliyor.