Kızı cenazede klip çekti! Umut Akyürek, Hadise ve Gülşen'i suçladı

Dedesinin cenazesinde video çekerek garip hareketler yapan kişi Umut Akyürek'in kızı çıktı. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'a gelen tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Şarkıcı ise suçluyu buldu: Hadise ve Gülşen.

Sanatçı Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Kızının davranışını “şuursuzluk” olarak nitelendiren Akyürek, “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.

TikTok'u da hedef alan Akyürek, “TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” dedi.

"GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM"

Şarkıcı daha sonra ise Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirip şunları söyledi:

“Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek.

Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. "Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım."