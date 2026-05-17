Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe kulisleri Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarıyla yıkılıyor! Canlı yayında bombayı patlatan ünlü yorumcu, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayının netleştiğini belirterek, "Aykut Kocaman hayırlı olsun, karar kılındı" dedi.

"AYKUT KOCAMAN NETLEŞTİ, AZİZ YILDIRIM'A HAYIRLI OLSUN!"

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi kulisler alev alev yanarken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler canlı yayında sarı-lacivertli camiayı kökten sarsacak bir bombayı patlattı. Çelikler, başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın yeni dönemdeki teknik direktör tercihini kesin bir dille açıklayarak "Aykut Kocaman hayırlı olsun, karar kılındı" dedi. Ünlü yorumcu ayrıca, Eyüpspor karşısında tel tel dökülen kaleci Mert Günok üzerinden de tarihi bir ironiye imza attı.

"BUGÜN İTİBARIYLA NETLEŞTİ: KARAR AYKUT KOCAMAN!"

Fenerbahçe'deki teknik direktör bilmecesine son noktayı koyan Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım cephesinde yaşanan sıcak gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun. Bugün itibarıyla bu durum tamamen netleşti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'da karar kılındı. Geri dönüş resmileşti."

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia, sarı-lacivertli taraftarlar arasında şimdiden devasa bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"MERT GÜNOK ADINA EYÜP SULTAN'DA MEVLİT OKUTULSUN!"

Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-3'ü beraberlikle ligde kalmasını değerlendiren Çelikler, sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Mert Günok’un performansına ise adeta ateş püskürdü. Eyüpspor’un iyi mücadele ettiğini ancak Mert Günok’un berbat bir halde olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, ekran başındakileri kıran kırana geçecek şu ironik ifadeleri kullandı:

"Eyüpspor, top oynayarak ve Fenerbahçe’ye karşı da iyi mücadele ederek ligde kalmayı başardı. Ama burada Mert Günok’un büyük katkısı var. Adam berbat bir halde! Eyüpsporlular, Mert Günok adına Eyüp Sultan’da bir mevlit okutsunlar!"