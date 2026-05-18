Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için olay karar! Yeri o isimle dolacak

Beşiktaş’ta sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe’den 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan deneyimli futbolcunun bonservisini almama kararı verdi.

YUSUF SARI İÇİN TEMAS KURULACAK

Cengiz Ünder’in ayrılığı sonrası kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Yusuf Sarı’ya çevirdi. Habere göre Başkan Serdal Adalı’nın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile milli futbolcunun transferi için görüşme yapması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yusuf Sarı’nın adı yaklaşık 2.5 yıl önce de Beşiktaş ile anılmıştı. Ancak o dönemde siyah-beyazlı kulüpte Spor Koordinatörü olarak görev yapan Samet Aybaba, transfer ihtimaline sıcak bakmamıştı. Aybaba’nın, "Yusuf Sarı kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş kontratak oynamaz" sözleri dikkat çekmişti.

9 GOLE DİREKT KATKI

27 yaşındaki Yusuf Sarı’nın Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon turuncu-lacivertli formayla 28 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1710 dakika sahada kalan Yusuf Sarı, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.