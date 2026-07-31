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Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci için açıklama geldi!

Fenerbahçe Kulübü, bazı yayın organlarında ve sosyal mecralarda İrfan Can Kahveci hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci için açıklama geldi!
Burak Kavuncu
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili açıklama yaptığı ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci için açıklama geldi! 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Aziz Yıldırım’ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

AYRILIK İDDİASINDA BULUNMUŞTU!

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci için açıklama geldi! 2

Gazeteci Mehmet Arslan katıldığı bir yayında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci'ye "Artık kendine bir kulüp bul." demiş ve ardından sarı-lacivertli takımdan yalanlama gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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