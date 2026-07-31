Eczacıbaşı Peron İstanbul’da kombine yenileme ve genel satış dönemi başlıyor

Yeni sezonda Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla mücadele edecek turuncu-beyazlıların Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine yenileme dönemi 3 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Genel satış dönemi ise 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

4 bin seyirci kapasiteli Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalarda taraftarlar sezon boyunca aynı koltukta takımlarını destekleme ayrıcalığını yaşayacak.

2026-2027 kombine fiyatları şu şekilde:

VIP 1 Yenileme: 70 bin TL - Genel satış: 76 bin 750 TL

VIP 2 Yenileme: 55 bin 250 TL - Genel satış: 60 bin 500 TL

Tribün 66 Yenileme: 21 bin 750 TL - Genel satış: 23 bin 750 TL

Kategori Yenileme: 14 bin TL - Genel satış: 15 bin 250 TL Kategori Yenileme: 11 bin 250 TL - 12 bin 500 TL Kategori Yenileme: 8 bin 750 TL - 9 bin 500 TL

Tribün 66 (108-110 Alt A-E) mevcut koltuk sahiplerine, yalnızca yenileme işlemlerinde geçerli olmak üzere ilk yıl kurucu fiyatı 17 bin 500 TL, 112 Alt A-B mevcut koltuk sahiplerine ise kategori değişikliği nedeniyle yalnızca yenileme işlemlerinde geçerli olmak üzere 11 bin 250 TL olarak uygulanacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır