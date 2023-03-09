Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar! Jorge Jesus, raporunu yönetime sundu...

Bu sezon birçok kez Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin akıbeti belli oluyor. Sarı-lacivertli takımda geleceği git gide azalan milli oyuncu için Jorge Jesus kararını verdi.

SEVILLA MAÇINDA YEDEK

Takımın en çok kazanan oyuncularından biri olmasına rağmen Sevilla maçında 11'de başlamayacak İrfan Can Kahveci için ayrılık çanları çalmaya başladı. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek yıldız isim için gelecek teklifler değerlendirilecek.

JORGE JESUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci için olumsuz rapor verdiği de gelen haberler arasında...

