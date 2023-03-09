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  4. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar! Jorge Jesus, raporunu yönetime sundu...

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar! Jorge Jesus, raporunu yönetime sundu...

09.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon istenilen oyunu sahaya yansıtamayan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu, Sevilla deplasmanında da 11'de başlamayacak.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar! Jorge Jesus, raporunu yönetime sundu...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon birçok kez Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin akıbeti belli oluyor. Sarı-lacivertli takımda geleceği git gide azalan milli oyuncu için Jorge Jesus kararını verdi.

SEVILLA MAÇINDA YEDEK

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Takımın en çok kazanan oyuncularından biri olmasına rağmen Sevilla maçında 11'de başlamayacak İrfan Can Kahveci için ayrılık çanları çalmaya başladı. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek yıldız isim için gelecek teklifler değerlendirilecek.

JORGE JESUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

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Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci için olumsuz rapor verdiği de gelen haberler arasında...

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