SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Japon golcü Suzuki için teklif

Fenerbahçe'den Japon golcü Suzuki için teklif

06.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Belçika'da St Truiden forması giyen Japon golcü Yuma Suzuki'yi istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Japon golcü Suzuki için teklif

Fenerbahçe, Belçika'da St Truiden takımında forma giyen golcü futbolcu Yuma Suzuki için tekifte bulundu.

Belçika basınında çıkan haberlere göre, başarılı bir sezon geçiren ve transferde birçok kulüp tarafından takip edilen Yuma Suzuki'yi İtalya'dan da kulüplerin istediği öğrenildi.

Walfoot'un haberine göre, Belçika kulübü St Truiden daha önce gelen teklifler için Suzuki için 6 milyon Euro talep etmişti. Ancak bu sezon sonu transfer döneminde oyuncuya yönelik ilgiler arttığından, gelen tüm teklifler masaya yatırılacak. Yönetim, Suzuki'nin satılması halinde B planının hazır tutulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

YUMA SUZUKİ KİMDİR?

25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Fenerbahçe’nin maçını Ali Koç yönetecekFenerbahçe’nin maçını Ali Koç yönetecek
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.