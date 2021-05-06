Fenerbahçe'den Japon golcü Suzuki için teklif

Fenerbahçe, Belçika'da St Truiden takımında forma giyen golcü futbolcu Yuma Suzuki için tekifte bulundu.

Belçika basınında çıkan haberlere göre, başarılı bir sezon geçiren ve transferde birçok kulüp tarafından takip edilen Yuma Suzuki'yi İtalya'dan da kulüplerin istediği öğrenildi.

Walfoot'un haberine göre, Belçika kulübü St Truiden daha önce gelen teklifler için Suzuki için 6 milyon Euro talep etmişti. Ancak bu sezon sonu transfer döneminde oyuncuya yönelik ilgiler arttığından, gelen tüm teklifler masaya yatırılacak. Yönetim, Suzuki'nin satılması halinde B planının hazır tutulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

YUMA SUZUKİ KİMDİR?

25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)



