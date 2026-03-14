Fenerbahçe'den kaçarcasına gitmişti, Arabistan'ı sallıyor! En-Nesyri'den müthiş performans ve Sadettin Saran'ın olay itirafı...

Trendyol Süper Lig'de 2024 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir rakama transfer edilerek Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kıran Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe günlerini geride bırakıp Suudi Arabistan'da adeta yeniden doğdu.

Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 79 resmi maçta 38 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemesine rağmen kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle sık sık tribünlerin ve sosyal medyanın hedefi haline gelen Faslı yıldız, devre arasında 15 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu.

ARABİSTAN'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR: YİNE GOLÜNÜ ATTI!

Yeni takımı Al Ittihad ile Arabistan Pro Ligi'ne harika bir başlangıç yapan En-Nesyri, gollerine hız kesmeden devam ediyor.

Ligin 26. haftasında oynanan zorlu Al Riyadh deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli golcü, maçın henüz 4. dakikasında jeneriklik bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Faslı yıldızın bu erken golüyle umutlanan Sarı-Siyahlı ekip, ilerleyen dakikalarda kalesini gole kapatamayarak sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da, En-Nesyri'nin yükselen formu Arap basınında geniş yankı buldu.

SADETTİN SARAN'DAN OLAY İTİRAF: "PROTESTOLARI KALDIRAMADI"

En-Nesyri'nin Arabistan'daki bu müthiş formu konuşulurken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar ayrılığın perde arkasını gözler önüne serdi.

Eleştiri oklarının hedefi olan yönetimi savunan Saran, faturayı taraftara ve sosyal medyaya keserek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bize sürekli 'En-Nesyri gitti' diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar, o dönem tribünde ve sosyal medyada en çok bağıranlardır. En-Nesyri, Afrika Kupası'ndan döndüğünde doğrudan yanıma geldi ve 'Gitmek istiyorum' dedi. Nedenini sorduğumuzda ise çok netti: 'Sosyal medyadaki linçleri ve stadyumdaki protestoları artık psikolojik olarak kaldıramıyorum.' Biz de oyuncuyu zorla tutamayacağımız için 'Peki' dedik ve yolları ayırdık."