SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için hamle! Tarih belli oldu

Kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki geleceği Galatasaray derbisinin ardından netleşecek. Başkan Sadettin Saran ile yapacağı görüşme sonrasında yıldız oyuncunun ya yeniden takıma döneceği ya da ara transfer döneminde yollarını ayıracağı belirtiliyor. Teknik heyetin yoğun fikstür nedeniyle karar sürecini derbi sonrasına bıraktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için hamle! Tarih belli oldu
Berker İşleyen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin takım içindeki durumu, Galatasaray derbisinin ardından netlik kazanacak. Yaklaşık bir buçuk aydır takımdan ayrı çalışan 30 yaşındaki orta saha, milli arada yaptığı açıklamada yeniden kadroya dahil olma isteğini dile getirmişti.

SARAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Fenerbahçe den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için hamle! Tarih belli oldu 1

İrfan Can Kahveci’nin geleceği, Başkan Sadettin Saran ile yapacağı toplantı sonrasında şekillenecek. Görüşme sonrası verilecek kararın, 1 Aralık’ta oynanacak Galatasaray derbisinin ardından kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Bu karar doğrultusunda İrfan Can ya takıma dönecek ya da ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

TEDESCO ODAKLANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için hamle! Tarih belli oldu 2

Kararın derbi sonrasına bırakılmasının önemli sebeplerinden biri, teknik direktör Domenico Tedesco’nun yoğun takvimde tamamen maçlara odaklanmak istemesi. Yönetim ve teknik ekibin, gündemin dağılmaması adına süreci büyük maç sonrasına ertelediği öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe Beko maçında skandal! Sırp taraftarlar yine rahat durmadı, açtıkları pankart olay olduF.Bahçe Beko maçında skandal! Sırp taraftarlar yine rahat durmadı, açtıkları pankart olay oldu
Yıldız isim dönüyor! Hem de tam 811 gün sonra...Yıldız isim dönüyor! Hem de tam 811 gün sonra...
Anahtar Kelimeler:
transfer İrfan Can Kahveci Sadettin Saran son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.