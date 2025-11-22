Fenerbahçe'den kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için hamle! Tarih belli oldu

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin takım içindeki durumu, Galatasaray derbisinin ardından netlik kazanacak. Yaklaşık bir buçuk aydır takımdan ayrı çalışan 30 yaşındaki orta saha, milli arada yaptığı açıklamada yeniden kadroya dahil olma isteğini dile getirmişti.

SARAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

İrfan Can Kahveci’nin geleceği, Başkan Sadettin Saran ile yapacağı toplantı sonrasında şekillenecek. Görüşme sonrası verilecek kararın, 1 Aralık’ta oynanacak Galatasaray derbisinin ardından kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Bu karar doğrultusunda İrfan Can ya takıma dönecek ya da ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

TEDESCO ODAKLANMAK İSTİYOR

Kararın derbi sonrasına bırakılmasının önemli sebeplerinden biri, teknik direktör Domenico Tedesco’nun yoğun takvimde tamamen maçlara odaklanmak istemesi. Yönetim ve teknik ekibin, gündemin dağılmaması adına süreci büyük maç sonrasına ertelediği öğrenildi.