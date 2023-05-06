Fenerbahçe'den kaleci transferi! Altay Bayındır'ın yerine geliyor...

Süper Lig'de sezonun sonuna az bir süre kala yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek istiyor.

Yeni sezon için de kolları erkenden sıvayan Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen mevkilerden biri de kaleci transferi olurken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ALTAY'IN YERİNE PATRICIO...

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA BİTİYOR

Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kaleci sırasıyla; Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.

Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı. 35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.

