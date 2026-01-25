Fenerbahçe'den Kante transferinde "Son Söz" resti! Yıldız oyuncu gemileri yaktı!

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Fransız süperstar N'Golo Kante için sabrının sonuna geldi. Sürecin daha fazla uzamasını istemeyen yönetim, oyuncunun menajeriyle temasları sıklaştırarak transferin bir an önce netleşmesi için Al-Ittihad kulübüne rest çekti.

MASADAKİ FARK: 5 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük engel bonservis bedeli. Fenerbahçe, 34 yaşındaki oyuncu için masaya 5 milyon Euro koyarken, Suudi ekibi Al-Ittihad 10 milyon Euro'da diretiyor. Sarı-lacivertliler, bu farkın kapanması için karşı tarafa kısıtlı bir süre tanıdı.

KANTE PARAYI DEĞİL, FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklifi alan Kante, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu parayı elinin tersiyle itti. Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'ye gelebilmek için Al-Ittihad'daki alacaklarından feragat etmeye hazır olduğu belirtildi.

B PLANI HAZIR

Arap basını transferin bitmeye çok yakın olduğunu yazsa da Fenerbahçe işi şansa bırakmıyor. Eğer kısa süre içinde Kante transferinde anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertli yönetim hazırda beklettiği alternatif isimlere yönelecek.