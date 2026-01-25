SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Kante transferinde "Son Söz" resti! Yıldız oyuncu gemileri yaktı!

Sarı-Lacivertli yönetim, orta saha transferinde N'Golo Kante belirsizliğini bitirmek için düğmeye bastı. Al-Ittihad ile bonservis pazarlığında makas daralırken, Fenerbahçe karşı tarafa süre tanıdı. 34 yaşındaki yıldızın astronomik maaşları elinin tersiyle itip İstanbul'u istemesi transfer ateşini yaktı.

Fenerbahçe'den Kante transferinde "Son Söz" resti! Yıldız oyuncu gemileri yaktı!
Emre Şen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Fransız süperstar N'Golo Kante için sabrının sonuna geldi. Sürecin daha fazla uzamasını istemeyen yönetim, oyuncunun menajeriyle temasları sıklaştırarak transferin bir an önce netleşmesi için Al-Ittihad kulübüne rest çekti.

MASADAKİ FARK: 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe den Kante transferinde "Son Söz" resti! Yıldız oyuncu gemileri yaktı! 1

Transferin önündeki en büyük engel bonservis bedeli. Fenerbahçe, 34 yaşındaki oyuncu için masaya 5 milyon Euro koyarken, Suudi ekibi Al-Ittihad 10 milyon Euro'da diretiyor. Sarı-lacivertliler, bu farkın kapanması için karşı tarafa kısıtlı bir süre tanıdı.

KANTE PARAYI DEĞİL, FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Fenerbahçe den Kante transferinde "Son Söz" resti! Yıldız oyuncu gemileri yaktı! 2

Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklifi alan Kante, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu parayı elinin tersiyle itti. Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'ye gelebilmek için Al-Ittihad'daki alacaklarından feragat etmeye hazır olduğu belirtildi.

B PLANI HAZIR

Fenerbahçe den Kante transferinde "Son Söz" resti! Yıldız oyuncu gemileri yaktı! 3

Arap basını transferin bitmeye çok yakın olduğunu yazsa da Fenerbahçe işi şansa bırakmıyor. Eğer kısa süre içinde Kante transferinde anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertli yönetim hazırda beklettiği alternatif isimlere yönelecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Göztepe Göztepe

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Chicago Bulls, Derrick Rose’un formasını emekliye ayırdıChicago Bulls, Derrick Rose’un formasını emekliye ayırdı
Eyüpspor ile Beşiktaş 4. randevudaEyüpspor ile Beşiktaş 4. randevuda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.