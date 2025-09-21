Fenerbahçe'den Kasımpaşa deplasmanında kritik puan kaybı! Sarı-lacivertliler 10 kişi kalan rakibine diş geçiremedi

Süper Lig devi Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşmadan 1-1lik skorla ayrılan sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın maç fazlasıyla 3 puan gerisinde kaldı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA GELDİ GOL!

Karşılaşmanın henüz 3.dakikasında yeni transferler Kerem Aktürkoğlu’nun asisti, Marco Asensio’nun golüyle sarı lacivertliler 1-0 öne geçti.

KIRMIZI KART

Kasımpaşa'da Cafu, VAR incelemesinin ardından 45. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli defans oyuncusu Skriniar’a yaptığı sert hareket sebebiyle oyundan atılan Cafu, takımını maçta 10 kişi bıraktı.

SEÇİM SONUCUNU ÖĞRENDİLER…

Sadettin Saran’ın seçimi kazanmasının ardından Kasımpaşa deplasmanındaki Fenerbahçe tribünleri: “Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!

KASIMPAŞA'DAN SÜRPRİZ GOL

Ev sahibi Kasımpaşa maçın 64.dakikasında Hajradinoviç ile ceza sahası içinden bulduğu golle skoru 1-1 yaparak dengeye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.