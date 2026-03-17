Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının kadrosunu duyurdu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray evinde 1-0 yendiği Liverpool ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, maç kadrosunu da resmen açıkladı.
✈️ Liverpool maçı kamp kadromuz. #LIVvGS #UCL — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2026
Sarı-kırmızılı takımda ilk maçta sarı-kart gören Davinson Sanchez dışında eksik bulunmazken, ceza sınırındaki isimleri fazlalığı da dikkat çekiyor.
Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Sanchez’in eksikliği savunma kurgusunda zorunlu değişikliğe yol açtı. Buruk’un bu bölgede Singo’yu Abdülkerim’in yanına çekerek savunma hattını yeniden şekillendireceği öğrenildi.
Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor...
Uğurcan Çakır
Ismail Jakobs
Abdülkerim Bardakcı
Roland Sallai
Noa Lang
Victor Osimhen
Okan Buruk
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılı temsilcimiz maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.
Liverpoool müsabakasında statü gereği oynayamayacak Renato Nhaga ve Can Armando Güner de İngiltere kafilesinde yer aldı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum