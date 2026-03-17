Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının kadrosunu duyurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu duyuruldu.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray evinde 1-0 yendiği Liverpool ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, maç kadrosunu da resmen açıkladı.

LIVERPOOL KADROSU AÇIKLANDI!

TEK EKSİK BULUNUYOR!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçının kadrosunu duyurdu! 1

Sarı-kırmızılı takımda ilk maçta sarı-kart gören Davinson Sanchez dışında eksik bulunmazken, ceza sınırındaki isimleri fazlalığı da dikkat çekiyor.

Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Sanchez’in eksikliği savunma kurgusunda zorunlu değişikliğe yol açtı. Buruk’un bu bölgede Singo’yu Abdülkerim’in yanına çekerek savunma hattını yeniden şekillendireceği öğrenildi.

Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor...

Uğurcan Çakır
Ismail Jakobs
Abdülkerim Bardakcı
Roland Sallai
Noa Lang
Victor Osimhen
Okan Buruk

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçının kadrosunu duyurdu! 2

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılı temsilcimiz maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçının kadrosunu duyurdu! 3

2 GENÇ OYUNCU DA KADRODA YER ALDI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçının kadrosunu duyurdu! 4

Liverpoool müsabakasında statü gereği oynayamayacak Renato Nhaga ve Can Armando Güner de İngiltere kafilesinde yer aldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Eleme sonrası çeyrek finalde silinmiyor mu kartlar?
