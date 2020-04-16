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Fenerbahçe’den Kırklareli’ne korona virüs için örnek alma kabini

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından gönderilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabini Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kuruldu.

Fenerbahçe’den Kırklareli’ne korona virüs için örnek alma kabini

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ve Kırklarelili vatandaşların göstermiş olduğu misafirperverlikle atılan kardeşlik köprüsüne cevabını kısa sürede verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından, Kırklareli Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarından numune alan sağlık çalışanlarına virüsün buluşmasını önlemek ve sağlık çalışanları ile hasta arasında teması engellemek için üretilmiş Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon Kabini gönderildi.

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KABİN DEVLET HASTANESİNE KURULDU

Vali Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarından numune alan sağlık çalışanlarına virüsün buluşmasını önlemek ve sağlık çalışanları ile hasta arasında teması engellemek için ilimize gönderilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon Kabininin kurulduğu belirterek, öncelikle bu duyarlılığından dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve sosyal sorumluluk anlayışı içinde üretim yapan TOFAŞ’a Kırklareli halkı adına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kırklareli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu alanda derbi başlasın ilk gol bizden sıra sende @galatasaray @beşiktaş @trabzonspor @ anadolu
Aykutu alıyormusunuz almıyormusunuz.
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