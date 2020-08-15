Fenerbahçe'den Loic Remy'ye transfer teklifi

Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olma ihtimalinin kuvvetlenmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe, forvet transferi için hamle yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Lille forması giyen Loic Remy'e 2 yıllık teklif yaptı.

İstanbul'a gelen 33 yaşındaki forvetin menajerinin Fenerbahçe ile görüştü.

Oyuncunun temsilcisi İstanbul'daki temasları tamamladıktan sonra Fransa'ya giderek Monaco ile görüşme gerçekleştirecek. Loic Remy'nin durumunun önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

LOİC REMY KİMDİR?

Loic Remy, 2 Ocak 1987 doğumlu Fransız forvet oyuncusu. 1,85 boyuna sahip olan 33 yaşındaki golcü oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Remy kariyerinde daha önce Lyon, Lens, Nice, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille formaları giydi.

Loic Remy, geçtiğimiz sezonu Lille formasıyla dört farklı kulvarda çıktığı 30 maçta 14 gol atarak tamamladı. (AJANSSPOR)

