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Fenerbahçe'den Lugano maçında sakatlanan Fred için açıklama! İşte kaçıracağı maçlar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 15:22
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Lugano karşısında oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan tecrübeli oyuncu Fred'in son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Lugano maçında sakatlanan Fred için açıklama! İşte kaçıracağı maçlar...
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanşında sahasında Lugano’yu 2-1 mağlup ederek 3’üncü Eleme Turu’na yükselen Fenerbahçe’de Fred’den kötü haber geldi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun bugün çekilen MR’ı sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi.

Fenerbahçe'nin Fred için yaptığı açıklama şöyle;

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

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Sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklanan Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

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Yıldız oyuncunun Lille ile oynanacak iki mücadelede de oynaması beklenmezken, ligin ilk 4 haftasındaki Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor maçında oynaması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sakatlık fenerbahçe fred
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