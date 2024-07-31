Fenerbahçe'den Lugano maçında sakatlanan Fred için açıklama! İşte kaçıracağı maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanşında sahasında Lugano’yu 2-1 mağlup ederek 3’üncü Eleme Turu’na yükselen Fenerbahçe’de Fred’den kötü haber geldi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun bugün çekilen MR’ı sonucunda sağ diz iç yan bağlarında hasar tespit edildi.

Fenerbahçe'nin Fred için yaptığı açıklama şöyle;

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklanan Fred'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız oyuncunun Lille ile oynanacak iki mücadelede de oynaması beklenmezken, ligin ilk 4 haftasındaki Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor maçında oynaması beklenmiyor.